Zum Hauptinhalt springen

ÖlroutenWie die Huthi die globale Energieversorgung bedrohen

Lesezeit: 4 Min.

Bewaffnete Kämpfer der jemenitischen Huthi-Miliz
Bewaffnete Kämpfer der jemenitischen Huthi-Miliz
MOHAMMED HUWAIS/AFP

Die islamistische Miliz aus Jemen kontrolliert die Wasserstraße zwischen Rotem und Arabischem Meer. Sie schadet damit dem Erdölexporteur Saudi-Arabien – und gefährdet den Schiffsverkehr zwischen Europa und Asien.

Von Tomas Avenarius, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Die proiranische Huthi-Miliz kontrolliert seit vergangener Woche eine der wichtigsten Wasserstraßen weltweit, die Meerenge Bab al-Mandab, auf Deutsch „Tor der Tränen“. Diese verbindet das Rote Meer mit dem Arabischen Meer, durch sie gelangen Schiffe vom Mittelmeer in den Indischen Ozean. Die jemenitische Islamisten-Miliz kann also mit einer Blockade den Verkehr auf der wichtigsten Seeroute zwischen Europa und Asien unterbrechen.

Zur SZ-Startseite

Iran und die Golfstaaten
:Angriffe ja, aber kein Krieg

Iran greift seit Monaten US-Stützpunkte und andere Ziele in den Golfstaaten an – sieht die Nachbarn aber nicht als Feinde. Offenbar hofft das Regime sogar darauf, die Beziehungen durch die Attacken zu verbessern.

SZ PlusVon Tomas Avenarius

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite