Die islamistische Miliz aus Jemen kontrolliert die Wasserstraße zwischen Rotem und Arabischem Meer. Sie schadet damit dem Erdölexporteur Saudi-Arabien – und gefährdet den Schiffsverkehr zwischen Europa und Asien.

Die proiranische Huthi-Miliz kontrolliert seit vergangener Woche eine der wichtigsten Wasserstraßen weltweit, die Meerenge Bab al-Mandab, auf Deutsch „Tor der Tränen“. Diese verbindet das Rote Meer mit dem Arabischen Meer, durch sie gelangen Schiffe vom Mittelmeer in den Indischen Ozean. Die jemenitische Islamisten-Miliz kann also mit einer Blockade den Verkehr auf der wichtigsten Seeroute zwischen Europa und Asien unterbrechen.