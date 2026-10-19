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Nahostkonflikt„Die Huthi können nicht vollständig beseitigt werden“

Lesezeit: 4 Min.

Anhänger der Huthi feierten Anfang September in der Hauptstadt Sanaa die Erobertung einer Insel in der Meerenge von Bab al-Mandab, dem Tor zum Roten Meer.
Anhänger der Huthi feierten Anfang September in der Hauptstadt Sanaa die Erobertung einer Insel in der Meerenge von Bab al-Mandab, dem Tor zum Roten Meer.
Foto: Osamah Abdulrahman/AP/dpa

Die Miliz in Jemen heizt mit Angriffen den Konflikt im Nahen Osten an und stürzt den weltweiten Ölmarkt in Turbulenzen. Ein Nahost-Experte aus Kairo erklärt, warum sich die Huthi bislang jeder Kontrolle entziehen.

Von Bernd Dörries, Beirut

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Im September eroberten die Huthi die Küsten des Roten Meeres und damit die Kontrolle über einen der wichtigsten Wasserwege der Welt für Rohstoffe und Lieferketten. Sie bombardieren Tanker und zudem Ziele in Saudi-Arabien, der Nachbar will nun zurückschlagen. Die Erfolgschancen beurteilt Nahost-Experte Ahmed Dahshan kritisch. Der militärische und finanzielle Aufwand, die Miliz einzudämmen, wäre riesig.

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