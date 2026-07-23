Die Rebellen aus Jemen attackieren im Roten Meer einen Tanker aus Saudi-Arabien, der statt der Straße von Hormus die Meerenge von Bab al-Mandab passieren will. Wie kommt saudisches Öl nun an die Weltmärkte?

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr meldete der Kapitän des Öltankers Encelia den Einschlag eines „unbekannten Objekts“ auf der Steuerbordseite und ein Feuer an Bord, das die Crew bekämpfe. Etwa 250 Meter ist die Encelia lang, sie kann etwa 800 000 Barrel raffinierte Ölprodukte transportieren, was etwa einem Achtel der täglichen Rohölproduktion von Saudi-Arabien entspricht. Jetzt steht der Tanker in Flammen und mit ihm die Möglichkeit, das Öl des Königreichs auf einer anderen Route als der Straße von Hormus zu exportieren: durch die Meerenge Bab al-Mandab, den Eingang zum Roten Meer und dem Suezkanal.