Zum Hauptinhalt springen

NahostkonfliktHuthi greifen die nächste Ölroute an

Lesezeit: 3 Min.

Ein Flüssigerdgas-Tanker im April nördlich der Meerenge von Bab al-Mandab. Jetzt müsste die Mannschaft damit rechnen, dort beschossen zu werden.
Ein Flüssigerdgas-Tanker im April nördlich der Meerenge von Bab al-Mandab. Jetzt müsste die Mannschaft damit rechnen, dort beschossen zu werden. Abdulnasser Alseddik/AP/dpa

Die Rebellen aus Jemen attackieren im Roten Meer einen Tanker aus Saudi-Arabien, der statt der Straße von Hormus die Meerenge von Bab al-Mandab passieren will. Wie kommt saudisches Öl nun an die Weltmärkte?

Von Bernd Dörries, Beirut

SZ bei Google bevorzugen

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr meldete der Kapitän des Öltankers Encelia den Einschlag eines „unbekannten Objekts“ auf der Steuerbordseite und ein Feuer an Bord, das die Crew bekämpfe. Etwa 250 Meter ist die Encelia lang, sie kann etwa 800 000 Barrel raffinierte Ölprodukte transportieren, was etwa einem Achtel der täglichen Rohölproduktion von Saudi-Arabien entspricht. Jetzt steht der Tanker in Flammen und mit ihm die Möglichkeit, das Öl des Königreichs auf einer anderen Route als der Straße von Hormus zu exportieren: durch die Meerenge Bab al-Mandab, den Eingang zum Roten Meer und dem Suezkanal.

Zur SZ-Startseite

MeinungIran
:Trump ist in die Falle des Krieges geraten

SZ PlusKommentar von Raphael Geiger
Portrait undefined Raphael Geiger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite