Allein in der Region Karamoja in Uganda leiden 500 000 Menschen Hunger, durch Umweltkatastrophen und Konflikte sind die Menschen verarmt.

Ein Besuch bei den Mitarbeitern des Welternährungsprogramms der UN in Rom: Wie die Nothelfer sich um die Hungernden kümmern, wenn alles schiefläuft . Wie gerade jetzt.

Von Oliver Meiler, Rom

Braucht es wieder diese Fernsehbilder? Von sterbenden Kindern in Äthiopien, in Somalia? Der Welt drohen Hungersnöte wegen einer dramatischen Kombination aus den Faktoren: Krieg in der Ukraine, blockierte Weizenexporte, Inflation, dazu Klimawandel, die Folgen der Pandemie. Alles Unheil passiert gleichzeitig, für alle sichtbar. Und doch ist wieder nicht sicher, ob der privilegierte Teil des Planeten den Ernst der Lage rechtzeitig erkennt.