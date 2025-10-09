Unterernährte Kinder haben kaum Aussicht, ihrem Martyrium schnell zu entkommen. Berechnungen der Welthungerhilfe zeigen, wie nötig ein neuer Anlauf wäre, Not zu lindern. Stattdessen kürzen reiche Länder ihre Hilfsgelder.

Es ist nicht so, als fehlte es global an Nahrung. Es reicht für alle, eigentlich. Nur ernten und produzieren die einen so viel, dass Überschüsse tonnenweise verrotten oder achtlos weggeworfen werden; während die anderen im Elend gefangen bleiben, chronisch unterernährt oder in extremen Fällen vom Hungertod bedroht. So gesehen ist es eine Frage der Verteilung, ob Menschen essen können oder nicht.