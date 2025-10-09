Zum Hauptinhalt springen

Globale ErnährungDie Welt versagt im Kampf gegen den Hunger

Lesezeit: 3 Min.

Der Arm eine sudanesischen Kindes wird von ärztlichen Helfern vermessen.
Der Arm eine sudanesischen Kindes wird von ärztlichen Helfern vermessen. (Foto: Joris Bolomey/AFP)

Unterernährte Kinder haben kaum Aussicht, ihrem Martyrium schnell zu entkommen. Berechnungen der Welthungerhilfe zeigen, wie nötig ein neuer Anlauf wäre, Not zu lindern. Stattdessen kürzen reiche Länder ihre Hilfsgelder.

Von Arne Perras

Es ist nicht so, als fehlte es global an Nahrung. Es reicht für alle, eigentlich. Nur ernten und produzieren die einen so viel, dass Überschüsse tonnenweise verrotten oder achtlos weggeworfen werden; während die anderen im Elend gefangen bleiben, chronisch unterernährt oder in extremen Fällen vom Hungertod bedroht. So gesehen ist es eine Frage der Verteilung, ob Menschen essen können oder nicht.

Zur SZ-Startseite

Katholische Kirche
:Der Papst fordert eine „radikale Parteinahme für die Schwächsten“

Der Vatikan hat das erste Lehrschreiben von Papst Leo XIV. veröffentlicht. Darin übernimmt der Pontifex die Kapitalismuskritik seines Vorgängers Franziskus – und blickt besorgt auf die USA.

SZ PlusVon Marc Beise und Annette Zoch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken
OK
Zur SZ-Startseite