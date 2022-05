Getreideernte bei Alamata in Äthiopien. Die Länder Afrikas sollten ihre Bauern mit Subventionen unterstützen, fordert Hans Herren.

In der Ukraine herrscht Krieg und die Preise für Nahrungsmittel schnellen in die Höhe. Warum eigentlich? Hans Herren, Experte für ökologische Landwirtschaft, erklärt, was die Welt aus dieser Krise lernen sollte.