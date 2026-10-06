Allein hätte sie ihre beiden Söhne, den 16-jährigen Marley und den ein Jahr älteren Leny, nicht zur großen Demonstration auf dem Place de la République im Zentrum von Paris ziehen lassen. „Ich bin hier, um sie zu schützen“, sagt Sylvie Hiennot. Vor den Polizisten? „Natürlich. Vor der Gewalt.“ Gleichzeitig wollte die resolut wirkende 41-jährige Französin mit ihrer Teilnahme ein Zeichen setzen und ist mit ihren Kindern aus dem Pariser Vorort Vitry-sur-Seine angereist: „Wir sind hier, weil wir Leute aus der Banlieue sind. Unsere Kinder brauchen Ressourcen, sie haben keine Lehrkräfte. Das Lycée ist in einem jämmerlichen Zustand.“ Die beiden Jugendlichen erzählen, unterstützt von der 14-jährigen Aliyah Kamal Rapeau, was in ihrem Gymnasium, dem Lycée Jean Macée, fehlt: von Toilettenpapier über Klimageräte bis zu Ersatz-Lehrkräften.