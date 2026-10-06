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Proteste wegen BildungsnotstandHunderttausende Schüler auf den Straßen in Frankreich

Lesezeit: 4 Min.

Schüler und Studierende, wie hier in Nizza, versammelten sich am Dienstag zu Demonstrationen in ganz Frankreich.
Schüler und Studierende, wie hier in Nizza, versammelten sich am Dienstag zu Demonstrationen in ganz Frankreich.
VALERY HACHE/AFP

Nicht nur junge Leute beteiligen sich an den Kundgebungen in Frankreich gegen Missstände an Schulen und Universitäten. Die Bewegung bekommt immer mehr Unterstützung von anderer Seite.

Alexandra Föderl-Schmid

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Allein hätte sie ihre beiden Söhne, den 16-jährigen Marley und den ein Jahr älteren Leny, nicht zur großen Demonstration auf dem Place de la République im Zentrum von Paris ziehen lassen. „Ich bin hier, um sie zu schützen“, sagt Sylvie Hiennot. Vor den Polizisten? „Natürlich. Vor der Gewalt.“ Gleichzeitig wollte die resolut wirkende 41-jährige Französin mit ihrer Teilnahme ein Zeichen setzen und ist mit ihren Kindern aus dem Pariser Vorort Vitry-sur-Seine angereist: „Wir sind hier, weil wir Leute aus der Banlieue sind. Unsere Kinder brauchen Ressourcen, sie haben keine Lehrkräfte. Das Lycée ist in einem jämmerlichen Zustand.“ Die beiden Jugendlichen erzählen, unterstützt von der 14-jährigen Aliyah Kamal Rapeau, was in ihrem Gymnasium, dem Lycée Jean Macée, fehlt: von Toilettenpapier über Klimageräte bis zu Ersatz-Lehrkräften.

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Dieser 19-Jährige Ryad Rani Schroeyers ist das Megafon der Gymnasiasten-Bewegung, deren Eskalation die Republik erschüttert. Der Leiter der Schülergewerkschaft beklagt, die Polizei gehe zu weit – „und das im Land der Menschenrechte“.

SZ PlusVon Oliver Meiler

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