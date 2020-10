Soldaten und Wissenschaftler haben in einem Projekt Spürhunden beigebracht, Speichelproben von Menschen zu erkennen, die an Covid-19 erkrankt sind. Anders als in Finnland sind die Vierbeiner hierzulande aber noch nicht im Einsatz.

Von Mike Szymanski, Berlin

Mit einigen ihrer Corona-Helfer bei der Bundeswehr ist Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vom ersten Moment an per Du, manchen greift sie dann auch schon mal beherzt ins Fell. Im Juli hatte die CDU-Politikerin die Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr im rheinland-pfälzischen Ulmen besucht. Dort widmeten sich Hundeführer und Wissenschaftler einem Projekt, dass aus Sicht der Ministerin "ermutigende" Ergebnisse zeigte.

Nach nur einer Woche Training waren etwa Djaka, Donnie, Lotta oder Luigi, so heißen die Spürhunde, in der Lage, zuverlässig Speichelproben von Menschen zu erschnüffeln, die an Corona erkrankt waren. Die Trefferquote: beachtliche 94 Prozent.

Drogen, Sprengstoff, Unterzucker - warum nicht Corona?

Spürhunde sind vielseitig. Sie können mit ihrem Geruchssinn Sprengstoffe erkennen oder Drogen wahrnehmen. Sie können trainiert werden, Krebs früh zu erkennen und auch bei drohender Unterzuckerung von Diabetikern zu reagieren. Warum sollten sie dann nicht auch in der Corona-Pandemie helfen können?

So kam es zu der Kooperation mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover, an der Professor Holger Volk und sein Team das Forschungsvorhaben betreuen. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten sie bereits in einen wissenschaftlichen Fachblatt. Darin schreiben sie, ihre Ergebnisse stünden "ganz am Anfang" der Entwicklung hin zu einer neuen Methode, Corona-Infizierte aufzuspüren.

Nun ist der Herbst gekommen, die zweite Welle in dieser Pandemie hat Deutschland voll erwischt. Was ist denn jetzt mit den Spürhunden, können die nicht schon eingesetzt werden, etwa an Flughäfen? Der FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Faber aus dem Bundestag hat in der Regierung nachgefragt.

Die Antwort, die er aus dem Verteidigungsressort erhielt, stellte ihn nicht zufrieden: In der Praxis setzt noch niemand die Spürhunde ein. Der Grund: Die Methode sei immer noch nicht reif dafür, es seien noch weitere wissenschaftliche Untersuchungen notwendig.

Faber geht das nicht schnell genug: Es wäre "einfach ärgerlich, wenn man nichts mit dieser besonderen Fähigkeit der Hunde anfangen" würde. Von der Ministerin erwartet er "endlich ein Konzept" für deren Einsatz. Aber wie es aussieht, wird das tatsächlich noch dauern.

Das Vorhaben steckt in Phase zwei fest, dort, wo es erst richtig kompliziert und auch gefährlich im Umgang mit dem Virus wird - und gleichermaßen in der deutschen Bürokratie. Zunächst waren die Hundeführerinnen und Hundeführer sowie das Wissenschaftlerteam der Frage nachgegangenen, ob die Tiere Proben von Corona-Infizierten und solche unterscheiden können, die nicht mit dem Virus infiziert sind. Im Alltag wird es komplexer: Schlägt der Hund vielleicht auch dann an, wenn die Person bloß Grippe hat? Das muss noch getestet werden.

Bislang arbeitete das Team mit Viren, die chemisch unschädlich gemacht wurden. Im nächsten Schritt sollen aktive Viren zum Einsatz kommen. Das bedeutet aber, dass auch die Hunde und ihre Halter bei den Versuchen besonders geschützt werden müssen. Spezialgefäße aus den USA sollen für die Proben verwendet werden, bei denen aber die Gesundheitsbehörden erst sicherstellen wollen, dass sie definitiv auch keine Coronaviren durchlassen. Und weil Speichelproben von Patienten genommen werden sollen, die genauso DNA enthalten, treten Datenschutzfragen auf. Eine Ethikkommission muss sich den Fall anschauen.

In Finnland sind die Hunde bereits im Einsatz

Typisch Deutschland? Wie man es nimmt. In Finnland werden schon Corona-Spürhunde eingesetzt, nur: wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, die publiziert wurden, haben die Forscher in Deutschland eigenen Angaben zufolge bisher nicht finden können. Es ist auch nicht so, dass sich die Finnen schon komplett auf die Spürnase der Hunde verließen. Der klassische Test kommt dort weiterhin jedes Mal zum Einsatz.

Das Forscherteam in Hannover teilt auf SZ-Anfrage mit, dass die Sicherheit von Mensch und Tier im Vordergrund stehe. Man nehme sich die Zeit, die eben gebraucht würde. Mit weiteren Ergebnissen in diesem Jahr rechnen sie allerdings nicht.