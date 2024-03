Humanitäre Hilfe in der Krise

Die Not ist riesig: Essensverteilung im Gazastreifen.

Akute Not, sinkende Mittel: Die humanitäre Krisenhilfe steht vor enormen Herausforderungen. Wie geht es weiter, wenn die Finanzierungslücke wächst? Und was kann getan werden, wenn die Hilfe ausbleibt?

Von Florian Kappelsberger

Im Gazastreifen sind 1,1 Millionen Kinder vom Hunger bedroht, in der Ukraine halten die russischen Bombardements an; im Jemen leben Millionen Vertriebene in improvisierten Notunterkünften, weitgehend vergessen von der Welt. "Wir erleben eine weltweite Eskalation von Krisen", sagt Nadine Biehler, Forscherin für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Nach Schätzungen der UN sind rund 300 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen - zugleich kürzen wichtige Geber wie Deutschland ihre Beiträge.