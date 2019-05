1. Mai 2019, 19:18 Uhr Geheimdienstinformationen zu Huawei May entlässt Verteidigungsminister

Gavin Williamson muss seinen Posten räumen. Es geht um die Weitergabe vertraulicher Informationen zum chinesischen Mobilfunkkonzern Huawei.

Theresa May hat ihren Verteidigungsminister Gavin Williamson entlassen. Es geht um die Weitergabe vertraulicher Informationen aus einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. In dem Treffen am 23. April wurde über die Beteiligung des chinesischen Mobilfunkkonzerns Huawei am Ausbau des britischen 5-G-Netzes beraten.