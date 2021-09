Eine in Kanada jahrelang festgesetzte Huawei-Managerin ist zurück in China. Im Gegenzug durften zwei Kanadier nach Hause. Wie dieser Fall chinesischer "Geiseldiplomatie" beendet wurde.

Von Lea Sahay, Peking

Sie könnten sich beim Überflug über den Pazifik fast gekreuzt haben: Am Freitag ließ Kanada die im Dezember 2018 in Vancouver festgenommene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou ausreisen, nachdem sich diese auf eine Abmachung mit den amerikanischen Justizbehörden eingelassen hatte. Nur wenige Stunden später wurden die zwei Kanadier freigelassen, die Peking nach der Festnahme der chinesischen Topmanagerin 2018 in China verschleppen ließ.

Kaum ein Fall hat die Beziehungen zwischen den USA und China in den vergangenen Jahren stärker belastet, als der Streit um die Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei. Meng war auf Bitten Washingtons am Flughafen in Vancouver festgenommen worden. Die USA warfen ihr Bankbetrug vor. Sie soll Informationen zu Geschäften einer Huawei-Tochterfirma in Iran unterschlagen haben. US-Präsident Donald Trump hatte das Land zuvor mit Wirtschaftssanktionen belegt, deren Einhaltung die USA auch von ausländischen Unternehmen einfordern. Meng bestritt die Vorwürfe und warf den US-Behörden vor, ihre Rechte bei der Festnahme verletzt zu haben.

Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen China und den USA

Das Verfahren gegen die Managerin des Netzwerkausrüsters stellte Ende 2018 einen neuen Tiefpunkt in den erodierenden Beziehungen beider Länder da. Peking sah die Untersuchung als Teil des Handelskrieges. Chinas Außenminister Wang Yi sprach im März 2019 von einem "absichtlichen politischen Schritt", um China kleinzumachen. Die Lösung des Konflikts dürfte nun als Zeichen einer ersten Entspannung gedeutet werden. Vor zwei Wochen hatten US-Präsident Joe Biden und Staats- und Parteichef Xi Jinping nach Monate langer Funkstille zum ersten Mal wieder miteinander telefoniert.

Als Teil ihrer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium - und damit Voraussetzung zurück nach China zu reisen - räumte Meng indirekt ein, tatsächlich eine Bank falsch über die Geschäfte des Technologieunternehmens in Iran informiert zu haben. Frühere Gespräche mit den Anklägern waren unter anderem daran gescheitert, dass Meng gar kein Fehlverhalten einräumen wollte. Nun verpflichtet sie sich dazu, die Darstellung einzelner Sachverhalte durch die US-Seite nicht zu widersprechen. Hält sich die Managerin an diese Konditionen, soll das Verfahren bis Dezember 2022 zunächst ruhen und danach eingestellt werden.

Erleichterung in Kanada

Besonders in Kanada dürfte die Einigung für große Erleichterung sorgen. Chinas Behörden hatten kurz nach der Festnahme Mengs die zwei kanadischen Staatsbürger Michael Spavor und Michael Kovrig festgenommen. Während Meng in einem luxuriösen Anwesen in Vancouver auf ein Urteil in ihrem Verfahren wartete und dieses sogar für Einkaufstouren verlassen konnte, wurde den beiden Kanadiern in Isolationshaft weitestgehend diplomatischer Beistand und Besuche verwehrt.

Spavor hatte zuvor in China ein Unternehmen zum Kulturaustausch mit Nordkorea geleitet. Er war nach mehr als zweieinhalb Jahren Mitte August in einem nicht-öffentlichen Verfahren der Spionage und Beschaffung von Staatsgeheimnissen schuldig gesprochen und zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Der ehemalige Diplomat Michael Kovrig wartete noch auf sein Urteil. Zum Zeitpunkt seiner Festnahmen arbeitet er als Experte für die Denkfabrik International Crisis Group in China.

Die Festnahmen belasteten auch die Beziehungen zwischen Ottawa und Peking schwer. Kanada forderte immer wieder die Freilassung der beiden Männer und sprach von willkürlichen Verhaftungen. China erließ Einfuhrbeschränkungen gegen zahlreiche Exportgüter aus Kanada, um das Land für seine Kooperation mit den US-Behörden zu bestrafen.

Auch andere Staaten kritisierten die "Vergeltungsaktion" und warfen China "Geiseldiplomatie" vor. Vertreter der EU-Staaten protestierten im August in Peking geschlossen gegen die Verhaftungen. Diese äußerten auch ihre Sorge mit Blick auf die Verurteilung von drei mutmaßlichen kanadischen Drogenschmuggler zum Tode. Mindestens in einem Fall war das Urteil nach der Meng-Festnahme verschärft worden.

Meng lobt Chinas KP

China hatte einen Zusammenhang zwischen den Verfahren und der Festnahme Mengs immer wieder abgestritten. Eine Darstellung, die mit Blick auf die zeitlichen Abläufe der vergangenen Tage kaum zu halten ist. Die beiden Kanadier konnten direkt nach Bekanntmachung der Einigung im Fall Mengs in eine Maschine in Richtung Kanada steigen. Die Managerin befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer von der chinesischen Regierung gecharterten Maschine in Richtung China.

Dort feierten die Staatsmedien Mengs Rückkehr, die Freilassung der zwei Kanadier erwähnten sie hingegen nicht. Managerin Meng meldete sich noch aus dem Flugzeug mit einem Beitrag in dem sozialen Netzwerk Wechat: "Ich werde bald in die Umarmung des Mutterlandes zurückkehren". Sie dankte der Führung in Peking: "Unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas wird mein Heimatland von Tag zu Tag stärker und wohlhabender. Ohne ein starkes Mutterland hätte ich heute meine Freiheit nicht."

Inwieweit der Deal zwischen Washington und Peking nachhaltig entspannende Wirkung auf die Beziehungen beider Staaten haben wird, erscheint unklar. Die USA und China sind in den vergangenen Jahren in immer mehr Bereichen zu unerbittlichen Rivalen geworden. Die Festnahme Mengs erinnerte 2018 viele Beobachter an die Zeiten des Kalten Krieges. Das Gleiche gilt nun aber auch für den Austausch der Gefangenen.