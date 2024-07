Huang Xueqin hat sexuelle Belästigung zum Thema in der Volksrepublik gemacht. Weil sie Reformen forderte, sitzt sie nun eine Haftstrafe ab. Doch das Thema nimmt Fahrt auf.

Von Florian Müller

Die feministische Bewegung „Me Too“ gilt in vielen Ländern als das beste Beispiel dafür, wie Macht in Frage gestellt werden kann und sich die Verhältnisse ändern lassen. In China verhalten sich die Dinge etwas anders.