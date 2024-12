Wie wurde 1989/90 in Bonn Politik gemacht? Wenn man Helmut Kohls Berater Horst Teltschik glaubt, dann vor allem mit Blick auf innerparteiliche und andere Konkurrenten sowie Umfragewerte. Überraschende und unterhaltsame Einsichten in den Maschinenraum der Macht.

Rezension von Norbert F. Pötzl

Horst Teltschik war einer der engsten Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl. Es schmeichelte ihm, wenn seine Rolle mit der Egon Bahrs für Willy Brandt oder der Henry Kissingers für Richard Nixon verglichen wurde, was Teltschiks Gewicht in der Geschichte denn doch etwas überhöht. Anders als Bahr und Kissinger war Teltschik weder Minister noch Staatssekretär, was er gern geworden wäre, wie seinen wiederholten Hinweisen auf ein angebliches, aber nie eingelöstes Versprechen Kohls zu entnehmen ist. 1972 hatte der Politologe als Redenschreiber beim Mainzer Ministerpräsidenten angeheuert, seit 1977 leitete er das Bundestagsbüro des Oppositionsführers Kohl. Von dessen Regierungsantritt im Herbst 1982 bis Ende 1990 war er Abteilungsleiter für auswärtige und innerdeutsche Beziehungen im Kanzleramt. In diese Phase fiel der Umbruch in der DDR und deren Anschluss an die Bundesrepublik, und Teltschik war ein wichtiger Akteur und Ideengeber bei den Entscheidungen, die zur staatlichen Einheit führten.