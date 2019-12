Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat einen Hubschrauberflug mit Zwischenfall erlebt - davon berichtete Seehofer selbst am Sonntag im Bayerischen Fernsehen. Nach einem Termin beim Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt am Samstag habe er mit dem Hubschrauber zurück nach Bayern fliegen wollen. Kurz nach dem Abheben habe der Pilot technische Probleme gemeldet. "Erst beim Anflug auf Frankfurt habe ich festgestellt, dass das wohl was Ernsteres war: unzählige Feuerwehr, Flugbetrieb eingestellt. Der Grund war, dass sich Späne im Haupttriebwerk gebildet hatten", sagte Seehofer. "Wenn Sie dann wieder auf dem Boden stehen, werden Sie verstehen, dass das die Freude dieser Woche war."