27. September 2018, 12:06 Uhr Integrationsdebatte Endlich Heimatminister

Horst Seehofer (CSU), derzeit Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, in heimatlichen Gefilden, nämlich bei der Eröffnung des Oktoberfests im vergangenen Jahr

Horst Seehofer diskutiert in Berlin über Heimat. Der Abend zeigt, welche Themen in Deutschland in den vergangenen Monaten zu kurz gekommen sind.

Von Hannah Beitzer , Berlin

Heimat ist Familie. Heimat ist Geborgenheit. Heimat ist Linsensuppe. Heimat, das ist das Gefühl, das seit Frühjahr in Deutschland ein eigenes Ministerium hat. Heimat ist auch das Thema eines Diskussionsabends im Berliner Museum für Kommunikation: "Überkommenes Relikt oder Antwort auf das Bedürfnis nach Orientierung und Zusammenhalt in einer globalisierten Welt?" Den ganzen Abend über können die Zuschauer ihre Heimatbegriffe auf einer Webseite einspeisen, sie erscheinen auf einem Bildschirm über der Bühne: Familie, Geborgenheit, Linsensuppe, so steht es da.

Es ist die erste öffentliche Veranstaltung von Heimatminister Horst Seehofer zum Thema Heimat - und schon allein deswegen interessant, weil "Zusammenhalt" und "Orientierung" nicht die Werte sind, die die Öffentlichkeit mit ihm zuletzt verband. Im Koalitionsstreit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen galt er ebenso als Spalter wie im einige Monate zurückliegenden Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze.

"Heimat ist ein sehr vielfältiger Begriff"

Zweifel, dass ausgerechnet er ein zerstrittenes, orientierungsloses Land auf der Suche nach gemeinsamen Werten vereinen könnte, gab es schon seit seiner Ernennung. Über die Leute, die im Internet den "Heimathorst" verspotteten, ließe sich ebenso hinwegsehen wie über Lederhosen- und Kruzifix-Witze. Und Seehofer tut es. Es habe ja, sagt er auf der Veranstaltung seines Ministeriums, viele Befürchtungen gegeben "dass ich typisch bajuwarisch den Leuten meinen Heimatbegriff überstülpen will". Doch die seien unbegründet, versichert der Minister nun. Für ihn gelte: "Heimat ist ein sehr vielfältiger Begriff. Und ich finde, das ist gut so."

Allein, das glauben ihm nicht alle. Schwer lastet der Vorwurf auf ihm, dass sein Heimatbegriff darauf ausgelegt sei, Menschen auszugrenzen. Der kam nicht von ungefähr. "Der Islam gehört nicht zu Deutschland", sagte er kurz nach seiner Amtseinführung. Im Sommer lehnten mehrere Initiativen die Nominierung zum Deutschen Nachbarschaftspreis ab, als dessen Schirmherr Seehofer fungierte, weil dieser nicht für eine offene, tolerante Gesellschaft stehe. Kurz zuvor hatte sich Seehofer öffentlich über die Abschiebung von 69 Afghanen an seinem 69. Geburtstag gefreut.

Auf der Diskussionsveranstaltung klingt er anders. "Heimat ist dort, wo ich mich geborgen fühle", sagt er. Wer sich aber wo überhaupt geborgen fühlen darf und kann - das ist eine andere Frage. Am schärfsten konfrontiert Seehofer mit dieser Frage Petra Bendel, Professorin für Politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie sagt mit Blick auf die vielen Menschen mit Migrationshintergrund im Land: "Heimat ist nicht nur Herkunft. Heimat gibt es auch im Plural." Und fordert von Seehofer einen inklusiven Heimatbegriff, der auch die Menschen einschließe, die neu nach Deutschland kommen.

Auch ein Sohn türkischer Eltern kann Bayer sein

Wie das aussehen kann, davon berichtet Uğur Bağışlayıcı, besser bekannt unter seinem Künstlernamen: Django Asül. Der Kabarettist, dessen Eltern als türkische Gastarbeiter nach Deutschland kamen, wuchs in Niederbayern auf. In tiefstem Bairisch erzählt er, wie er schon als Kind mit dem Nachbarn zum Stammtisch ging. Und warum er heute noch in seiner Heimatgemeinde Hengersberg lebt, nirgends sonst leben möchte: "Wenn ich von mir daheim zum Marktplatz geh', ist das wie ich früher zur Schule gegangen bin. Nur andersrum."

Und wie war das für ihn, wie war das für seine Eltern mit der Integration im tiefsten Niederbayern? Seine Eltern hätten sich da keine großen theoretischen Konstrukte zurechtgelegt: "Jetzt simmer halt hier, der Bub ist hier auf die Welt gekommen, da müssen wir halt schauen, wie wir zurechtkommen." Bağışlayıcı hatte bis 2011 einen türkischen Pass, den hat er aber abgegeben. Hört man ihm zu, möchte man fast sagen: Der Sohn türkischer Eltern ist bayerischer als der ehemalige bayerische Ministerpräsident, der seine Heimat immer wieder für die große Politik verlassen muss.

Aber klar, nicht für alle ist Bağışlayıcıs Weg der Weg zur Integration. Ein inklusiver Heimatbegriff bedeutet ja gerade, dass nicht jeder Bairisch sprechen und zum Stammtisch gehen muss - und trotzdem ein Plätzchen findet, sich angenommen und geborgen fühlt. Da gebe es derzeit noch viele Hürden, beklagt Petra Bendel. Sie spricht die #metwo-Debatte an, die junge Menschen mit Migrationshintergrund auf Twitter angestoßen haben: "Wir haben in Deutschland ein Problem mit Diskriminierung."