Die CDU feiert am Mittwoch den 70. Geburtstag von Altkanzlerin Angela Merkel. Horst Seehofer ist nicht eingeladen. Ein Gespräch mit dem früheren CSU-Chef über Merkels Flüchtlingspolitik – und den neuen Kanzlerkandidaten der Union.

Von Robert Roßmann, Berlin

Es hat etwas gedauert. Angela Merkel ist bereits Mitte Juli 70 Jahre alt geworden. Aber an diesem Mittwoch wollen die Altkanzlerin und die CDU den Geburtstag nun endlich gemeinsam feiern. In der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wird ein Kunsthistoriker den Festvortrag halten. Merkel hatte schon immer sehr spezielle Vorstellungen davon, wie man so einen Tag begeht. Aber natürlich wird es auch um das politische Wirken Merkels gehen. CDU-Chef Friedrich Merz und die Altkanzlerin wollen ja auch sprechen.