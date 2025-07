Der frühere Links- und spätere Rechtsextremist Horst Mahler ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das sagte Rechtsanwalt Jan Dollwetzel, der Mahler zuletzt in einem Prozess 2023 vertreten hatte, der Deutschen Presse-Agentur. Mahler sei am Sonntagnachmittag in Berlin in einem Krankenhaus gestorben. Zuvor hatte bereits die rechtsextreme Partei Die Heimat (früher NPD) seinen Tod bekanntgegeben.