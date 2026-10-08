Berichte über einen Einmarsch eritreischer Truppen in Äthiopien schüren Sorgen vor einem neuen Krieg am Horn von Afrika . Eritreische Streitkräfte hätten am Mittwoch die Grenze überquert und seien in die nördliche Konfliktregion Tigray vorgerückt, schrieb die Ostafrika-Analystin der Konfliktdatenorganisation Acled, Jalale Getachew Birru. Äthiopische Drohnen hätten die Truppen angegriffen. Augenzeugen berichteten unter anderem dem britischen Sender BBC von Dutzenden Lastwagen mit Soldaten auf dem Weg nach Süden. Forscher des US-Sicherheitsinstituts Critical Threats Project halten mehrere online verbreitete Bilder und Videos eritreischer Truppen in Tigray für authentisch.

Äthiopien wirft Eritrea vor, Rebellen in Tigray zu unterstützen, die sich mit Aufständischen anderer Regionen verbündet haben. Die Regierung in Addis Abeba hatte am Wochenende Truppen nach Tigray verlegt, um die Rebellen zurückzudrängen, und die Kontrolle über Tigrays Regionalhauptstadt Mekelle übernommen. Dies verstärkte Befürchtungen, Äthiopien könne einen Angriff auf Eritrea planen, um sich Zugang zum Roten Meer zu verschaffen.

Eritreas Informationsminister beschuldigte Äthiopien, mit falschen Anschuldigungen einen Angriffskrieg gegen sein Land rechtfertigen zu wollen. Nach Einschätzung der Analystin Birru will Eritrea einen möglichen Vorstoß äthiopischer Truppen auf das eigene Staatsgebiet verhindern. Durch die Unterstützung der Rebellen wolle Eritrea zudem eine Pufferzone zur eigenen Grenze schaffen, so Birru.