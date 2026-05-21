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Iran-KriegJetzt droht eine globale Lebensmittelkrise

Lesezeit: 4 Min.

Reisanbau in Thailand: Wenn der Dünger infolge des Iran-Kriegs knapp wird, gehen unweigerlich die Erträge zurück.
Reisanbau in Thailand: Wenn der Dünger infolge des Iran-Kriegs knapp wird, gehen unweigerlich die Erträge zurück. Copyright: IMAGO/Dreamstime

Ein Drittel der weltweiten Düngemittel wird in der Golfregion produziert. Wegen der Blockade von Hormus warnen Experten nun vor Ernteausfällen und Hunger. Die EU reagiert mit Finanzhilfen für ihre Bauern.

Von Thomas Hummel

Mit jeder Woche, in der die Meeresstraße von Hormus für den Schiffsverkehr blockiert ist, werden die Warnungen dringlicher. Diesmal nicht vor steigenden Preisen an den Tankstellen. Sondern: „Es ist der Beginn eines systemischen Schocks im Agrar- und Lebensmittelsektor, der innerhalb von sechs bis zwölf Monaten eine schwere Lebensmittelpreiskrise auslösen könnte“, erklärt die Agrarorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am Mittwoch. Stig Tanzmann, Referent für Landwirtschaft bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt, schreibt der SZ: „Wir sehen die große Gefahr einer weltweiten Ernährungskrise.“

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