Mit jeder Woche, in der die Meeresstraße von Hormus für den Schiffsverkehr blockiert ist, werden die Warnungen dringlicher. Diesmal nicht vor steigenden Preisen an den Tankstellen. Sondern: „Es ist der Beginn eines systemischen Schocks im Agrar- und Lebensmittelsektor, der innerhalb von sechs bis zwölf Monaten eine schwere Lebensmittelpreiskrise auslösen könnte“, erklärt die Agrarorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am Mittwoch. Stig Tanzmann, Referent für Landwirtschaft bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt, schreibt der SZ: „Wir sehen die große Gefahr einer weltweiten Ernährungskrise.“