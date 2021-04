In Hongkong hat ein Gericht die Gefängnisstrafe des Demokratie-Aktivisten Joshua Wong um vier Monate verlängert. Die neue Haftstrafe wurde am Dienstag wegen illegaler Versammlung und Verstoßes gegen das Vermummungsverbot im Oktober 2019 verhängt, wie Hongkonger Medien berichteten. Der 24-jährige sitzt bereits eine Haftstrafe von 13,5 Monaten wegen Anstiftung und Organisation einer nicht genehmigten Demonstration im Juni 2019 ab. Der Aktivist gilt als "Gesicht" der prodemokratischen Bewegung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Ende des Monats muss sich Wong wegen einer weiteren Anklage verantworten, ebenfalls wegen unerlaubter Versammlung.