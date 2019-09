Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong will bei der Wahl des Bezirksrats für ein Amt kandidieren. Sollte er von der Wahl im November ausgeschlossen werden, würde das den Protesten in Hongkong mehr Zulauf bescheren, warnte er die chinesische Führung. Der 22-Jährige war bereits vor fünf Jahren Wortführer der sogenannten Regenschirm-Proteste gegen die chinesische Führung gewesen. Wong sagte, die Wahlen zum Bezirksrat seien wichtig, um eine Botschaft an Peking zu senden, dass die Menschen diesmal nicht aufgeben würden. "Vor fünf Jahren haben wir geschworen zurückzukehren und jetzt sind wir zurück, mit noch mehr Entschlossenheit", sagte Wong. Er wurde im Zuge der Proteste bereits mehrmals festgenommen. China hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Tausende zusätzliche Einsatzkräfte und Material nach Hongkong verlegt und damit seine militärische Präsenz in der Sonderverwaltungszone offenbar mehr als verdoppelt. Am Dienstag stehen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China an.