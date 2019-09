Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong ist erneut festgenommen worden. Wie Wong am Sonntag über seinen Anwalt auf Twitter mitteilen ließ, wurde er am Flughafen verhaftet. Demnach wird dem 22-Jährigen vorgeworfen, seine Kautionsbedingungen verletzt zu haben. Wong sollte nach SZ-Informationen an diesem Montag auf Einladung eines Medienkonzerns auf der Dachterrasse des Bundestags auch mit Abgeordneten zusammentreffen, unter anderem mit der Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses, Gyde Jensen (FDP). Aus Regierungskreisen hieß es, ein Treffen mit einem Vertreter des Auswärtigen Amtes sei geplant gewesen. Wong ging laut seiner Mitteilung davon aus, dass es sich bei der Festnahme um einen Fehler handele. Eine vorläufige Rechtsberatung habe ergeben, "dass das Gericht meine Reisen nach Deutschland und in die USA anerkannt und genehmigt hatte", so Wong.