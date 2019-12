Die Regierung von Hongkong hat wegen der monatelangen Proteste und Ausschreitungen für 2020 einen "Neuanfang" versprochen. In einem Brief an die Hongkonger bekräftigte Verwaltungschef Matthew Cheung am Sonntag zudem, dass eine unabhängige Kommission die Ursachen der Proteste klären soll. Auf weitere Forderungen der Protestbewegung ging er nicht ein. Man-kei Tam von Amnesty International Hong Kong wies Cheungs Erklärung zurück und verlangte eine unabhängige Untersuchung. Die Untersuchung des "unverhältnismäßigen Gewalteinsatzes" der Polizei dürfe nicht verzögert werden. Die Protestbewegung will demokratische Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.