Für den kommenden Samstag ist eine weitere Großdemonstration in Hongkong angesetzt, obwohl es am vergangene Wochenende zu Ausschreitungen neuen Ausmaßes gekommen war. Es wird dann bereits das zwölfte Wochenende in Folge sein, an dem in Hongkong protestiert wird. Der Termin fällt mit dem fünften Jahrestag der Pekinger Entscheidung gegen demokratische Wahlen in Hongkong zusammen. 2014 entschied China, die Bürger in Hongkong könnten zwar über den Regierungschef abstimmen, die Kandidaten müssten aber von einem Nominierungskomitee abgesegnet werden.

Nach dem Beschluss formierte sich die sogenannte Regenschirm-Bewegung. 79 Tage besetzten die von Studenten angeführten Demonstranten Hongkongs Hauptverkehrsstraßen. Wesentliche Zugeständnisse der Regierung konnte die Bewegung aber nicht durchsetzen, was auch die Demonstranten von heute anspornt.

Tränengas, gezogene Waffen und Wasserwerfer haben die Demonstranten auch am vergangenen Wochenende nicht zurückhalten können. Die Auseinandersetzungen stellten eine weitere Eskalation im Sommer der Proteste dar. Hardliner unter den Demonstranten suchten die Konfrontation mit der Polizei, nachdem sie sich am Wochenende zuvor zurückgehalten hatten. Samstag wie Sonntag besetzten sie Straßen und bauten Barrikaden auf, nachdem Tausende andere friedlich demonstriert hatten. Sie trugen Gasmasken und warfen Steine und Benzinbomben auf Polizisten, die mit Tränengas reagierten. Dass die Demonstranten erneut auf Konfrontation setzen, verdeutlicht: Sie glauben wohl nicht, dass Hongkongs Regierung auf lediglich friedliche Proteste reagieren wird.

Nach der größten Konfrontation attackierten Demonstranten eine Gruppe von Polizisten. Diese verteidigten sich mit Schutzschilden gegen die Metall- und Holzschläger der Demonstranten. Sechs Polizisten zogen ihre Waffen, einer gab einen Warnschuss in die Luft ab. Sie hätten keine andere Wahl gehabt, nachdem die Protestierenden sie eingekreist hätten, erklärte die Polizei. Anwohner stellten das Vorgehen der Sicherheitskräfte aber in Frage. es gab 36 Festnahmen.