In einer Nachtaktion hat die Universität von Hongkong das Mahnmal "Säule der Schande" () zum Gedenken an das Massaker am Pekinger Tiananmen-Platz abreißen lassen. Die acht Meter hohe Statue des dänischen Bildhauers Jens Galschiot sei nach stundenlangem Einsatz am Donnerstag um 5.30 Uhr entfernt worden, berichtete das unabhängige Nachrichtenportal Hong Kong Free Press. Das Mahnmal stand 24 Jahre auf dem Campus in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Peking war das Kunstwerk für die Massaker-Opfer von 1989 ein Dorn im Auge, da jede Erinnerung an den Militäreinsatz gegen die Tiananmen-Bewegung ausgelöscht werden soll. In diesem Jahr wurden prominente Organisatoren der jährlichen Gedenkveranstaltung am 4. Juni zu langer Haft verurteilt und das Tiananmen-Museum geschlossen.