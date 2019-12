Proteste und Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei haben das Weihnachtsfest in Hongkong überschattet. Nach schweren Ausschreitungen an Heiligabend waren große Einkaufszentren der Wirtschaftsmetropole an beiden Feiertagen das Ziel der Demonstranten. Die Polizei ging mit Tränengas, Schlagstöcken und Pfefferspray vor. Mehr als 100 Personen wurden festgenommen Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion verurteilte Gewalt und Vandalismus. Die Demonstranten hätten Weihnachten "ruiniert", meinte Regierungschefin Carrie Lam. Am Neujahrstag ist ein weiterer Protestmarsch geplant. Die Demonstrationen in der früheren britischen Kronkolonie dauern bereits seit Sommer an. Sie begannen zunächst aus Ärger über ein geplantes Gesetz, mit dem Verdächtige nach China ausgeliefert werden sollten. Danach entwickelte sich der Protest zu einer breiteren Bewegung gegen den zunehmenden Einfluss Pekings.