Trotz des Verbots einer Großdemonstration protestieren in Hongkong erneut Tausende Menschen. Die Demonstranten sind Bürger aller Altersgruppen und folgen einem Aufruf zu einem religiösen Marsch, der entlang prominenter sakraler Stätten in den historischen Distrikt Sheung Wan, vorbei am Polizeihauptquartier und weiter in Richtung Regierungsviertel führt. Einige "spazieren" nur, wie sie sagen, auf dem Fußweg statt auf der Fahrbahn. Die Protestbewegung befürchtet steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong und speziell Regierungschefin Carrie Lam. Außerdem fordern die Demonstranten eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt bei früheren Protesten.

In den Straßen ist an diesem Samstag eine massive Polizeipräsenz zu sehen. Aus Sorge vor Repressionen sind viele Protestierende maskiert oder halten sich Plakate vors Gesicht. Viele tragen zudem Schirme gegen den zwischenzeitlichen Regen und um nicht vom über der Stadt schwebenden Polizei-Helikopter aus gefilmt zu werden. Das Bild erinnert an die Proteste von 2014, die als "Regenschirm-Proteste" weltweite Aufmerksamkeit erregten. Damals wurden die Schirme vor allem genutzt, um Pfefferspray der Polizei abzuwehren. Die Demonstrationen für mehr Demokratie legten damals über Wochen Teile der ehemaligen britischen Kronkolonie lahm.

Die Protestwelle in diesem Sommer hält schon jetzt länger an als die Demonstrationen vor fünf Jahren: Seit dem 9. Juni kommt es in der Finanzmetropole immer wieder zu Protesten, die oft mit Zusammenstößen zwischen einem kleinen Teil der Demonstranten und der Polizei endeten.

Die Gruppe, die in den vergangenen Wochen mehrfach über eine Million Menschen auf die Straße gebracht hatte, wollte am Samstag ursprünglich eine Kundgebung und einen Marsch zum Verbindungsbüro der chinesischen Regierung abhalten. Nach dem Verbot durch die Polizei sagte die Organisatoren Kundgebung und Marsch offiziell ab. Sie wollten potenzielle Teilnehmer nicht gefährden.

Am Samstag wurde zudem bekannt, dass die Polizei zwei prodemokratische Abgeordnete festgenommen hat. Au Nok-hin und Jeremy Tam wurden bereits am Freitag aufgegriffen, wie örtliche Medien berichten. Ihnen wird Behinderung der Polizei vorgeworfen. Der Abgeordnete Au soll ferner einen Polizisten angegriffen haben. Die Festnahmen heizen die Atmosphäre in der chinesischen Sonderverwaltungszone zusätzlich an. In den vergangenen Tagen waren bereits prominente Gesichter der Protestbewegung festgenommen und zwei von ihnen auf Kaution freigelassen worden.