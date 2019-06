17. Juni 2019, 19:02 Uhr Proteste in Hongkong "Wir wollen unsere Zukunft zurück"

Es ist, als hätten die Menschen in Hongkong plötzlich erkannt, in welcher Gefahr sie sind. Und auch das: Welche Macht sie haben.

Von Lea Deuber

Der Tag, an dem Hongkong seine Regierung in die Knie zwingt, beginnt spätnachts in einem Krankenhaus. Dorthin haben die Einsatzkräfte den Demonstranten gebracht, der in seinem gelben Regenmantel stundenlang auf einem Gerüst an der Fassade einer Mall stand und gegen das Auslieferungsabkommen mit China protestiert hatte. Bis er sprang. Neben das Sprungtuch, das die Feuerwehr aufgebaut hatte. Er war 35 Jahre alt. Und nach dem Sprung war alles anders.

Wong Yik Mo fährt als einer der Ersten in dieser Nacht ...