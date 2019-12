Eine Woche nach dem Wahlerfolg der Demokratiebewegung ist es in Hongkong erneut zu Protesten und Zusammenstößen gekommen. Wie die Zeitung South China Morning Post berichtete, zog am Sonntag ein Protestmarsch mit Tausenden Menschen durch die chinesische Sonderverwaltungszone. Demnach setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein, welche die Beamten mit Pflastersteinen und anderen Objekten beworfen haben sollen. Später verwüsteten Demonstranten einige Geschäfte und Restaurants. Zu vereinzelten Ausschreitungen war es bereits am Samstagabend gekommen. Am Sonntag zogen auch prodemokratische Demonstranten mit US-Flaggen zum US-Konsulat. Sie wollten für US-Gesetze danken, die Menschenrechte in Hongkong schützen sollen, US-Präsident Donald Trump hatte sie am Mittwoch unterschrieben.