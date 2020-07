US-Außenminister Mike Pompeo ist bei einem Besuch in London hart mit China ins Gericht gegangen. Die USA wollten eine "Koalition" mit gleichgesinnten Staaten bilden, der die Gefahren aus China klar seien, sagte Pompeo am Dienstag. Unter anderem habe man gesehen, wie Hongkongs Freiheiten niedergeschlagen worden seien und wie die Kommunistische Partei Nachbarländer im Südchinesischen Meer kleinmache. Es sei nötig, China gemeinsam "zurückzudrängen". Großbritannien ist der Entscheidung der USA, Australiens und Kanadas nachgefolgt, ein Auslieferungsabkommen mit Hongkong auf Eis zu legen. Es soll nicht mehr gelten, weil China ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone verfügt und der Polizei deutlich mehr Befugnisse eingeräumt hat. China forderte die Briten auf, die Aussetzung des Abkommens zurückzunehmen. Peking verlange von London, "seine Fantasien von einem anhaltenden kolonialen Einfluss in Hongkong aufzugeben und seine Fehler sofort zu korrigieren", so ein Sprecher in Peking. China werde ansonsten mit einem "energischen Gegenangriff" reagieren.