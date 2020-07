China hat Großbritannien wegen des in Hongkong umstrittenen Sicherheitsgesetzes vor Sanktionen gegen Regierungsbeamte gewarnt. "Wenn die britische Regierung soweit geht, Sanktionen gegen chinesische Bürger zu verhängen, dann wird China sicher konsequent darauf antworten", sagte Liu Xiaoming, Chinas Botschafter in London, der BBC. Der britische Außenminister Dominic Raab wollte sich nicht zu möglichen Sanktionen äußern, schloss sie aber auch nicht aus. Das jüngst beschlossene Sicherheitsgesetz gilt als massiver Eingriff in die Autonomie der Metropole, die ihr bei der Übergabe an China nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt wurde.