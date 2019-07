2. Juli 2019, 18:55 Uhr Hongkong Peking ist zornig nach Krawallen

Von Lea Deuber , Peking

China hat nach Ausschreitungen bei regierungskritischen Demonstrationen in Hongkong Konsequenzen angekündigt. Die für die chinesische Sonderverwaltung zuständige Behörde verurteilte das Eindringen von Demonstranten in das Hongkonger Parlament am Montag. Die chinesische Behörde werde die Hongkonger Regierung dabei unterstützen, die Kriminellen zur Verantwortung zu ziehen, kündigte Peking an. Die Gewalttaten seien eine "unverhohlene Herausforderung für das besondere Verhältnis". In Hongkong selbst blieb es am Dienstag ruhig. Am Montag hatten Zehntausende aus Protest gegen einen wachsenden Einfluss Pekings in der früheren britischen Kronkolonie protestiert. Hunderte hatten sich am Abend mit Eisenstangen Zutritt ins Parlament verschafft. Der Zorn vieler Menschen richtet sich gegen einen Gesetzentwurf, der Auslieferungen an Festlandchina erlauben könnte. Die von China unterstützte Regierungschefin Carrie Lam hat das Gesetzgebungsverfahren zwar wegen der Proteste ausgesetzt. Allerdings beharren viele Demonstranten auf Lams Rücktritt. Großbritannien warnte Peking indes vor Verletzungen des Sonderstatus der früheren Kronkolonie, die 1997 an China zurückgegeben wurde. Das Vereinigte Königreich habe einen Vertrag mit China abgeschlossen, der die Grundrechte der Hongkonger festschreibe, sagte Außenminister Jeremy Hunt. "Es wird ernsthafte Konsequenzen haben, wenn international bindende Abmachungen nicht eingehalten werden."