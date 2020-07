Im Streit um Hongkong hat China die britische Regierung aufgefordert, die Aussetzung des Auslieferungsabkommens mit seiner Sonderverwaltungszone zurückzunehmen. Peking verlange von London, "seine Fantasien von einem anhaltenden kolonialen Einfluss in Hongkong aufzugeben und seine Fehler sofort zu korrigieren", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Dienstag. China werde ansonsten mit einem "energischen Gegenangriff" reagieren. Die britische Regierung hatte wegen des chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong das Auslieferungsabkommen mit der ehemaligen Kronkolonie ausgesetzt. Großbritannien folgte damit dem Beispiel der USA. Deren Außenminister Mike Pompeo war am Dienstag in London, um mit Premierminister Boris Johnson über den Umgang mit China zu sprechen.