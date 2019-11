Detailansicht öffnen Korken statt Steine: In Hongkong wird nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen gefeiert. (Foto: Kin Cheung/AP)

Alle Stimmen seien ausgezählt, verkündeten am Montagmorgen einige chinesische Staatsmedien. Nur das Ergebnis nannten sie nicht, obwohl es da schon feststand. Offensichtlich hatte man in Peking Schwierigkeiten, das Ergebnis im Sinne Pekings zu interpretieren. Fast 90 Prozent der Sitze und die Kontrolle über 17 der 18 Bezirksräte eroberte das prodemokratische Lager am Sonntag bei den Bezirkswahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone in Hongkong. Die Machtverhältnisse haben sich in den Räten damit komplett umgekehrt. Über Jahrzehnte waren sie fest in prochinesischer Hand. Das Ergebnis lag noch deutlich über den Erwartungen vieler prodemokratischen Politiker, die auf die Hälfte der Sitze gehofft hatten. Gleichzeitig lag die Wahlbeteiligung mit über 70 Prozent fast ein Viertel höher als noch vor vier Jahren.

Hongkong sei ein Teil Chinas, "egal was passiert", erklärte Außenminister Wang Yi

Der bekannte Aktivist Joshua Wong sprach von einem "historischen" Ergebnis. Regierungschefin Carrie Lam gab sich am Montag hingegen zerknirscht. Viele Hongkonger glaubten, dass "die Ergebnisse die Unzufriedenheit des Volkes über die gegenwärtige Situation und tief sitzenden Probleme in der Gesellschaft widerspiegeln", sagte Lam. Sie und ihre Regierung wollten "demütig und ernsthaft" über den Ausgang der Wahl nachdenken, sagte Lam, die seit Ausbruch der Massenproteste die niedrigsten Zustimmungswerte eines Regierungschefs überhaupt in der Geschichte der Sonderverwaltungszone hat. Über einen möglichen Rücktritt sprach sie nicht.

Die Bezirksräte sind an sich nicht besonders mächtig. Sie verwalten nur einen Teil des öffentlichen Budgets und sind für Aufgaben wie Transport und die Gesundheitsversorgung zuständig. In der Vergangenheit spielten die Wahlen kaum eine Rolle. Für viele Beobachter galt die Abstimmung dieses Jahr aber als eine Art Referendum. Sechs Monate nach Ausbruch der Massenproteste war die Gewalt in den vergangenen Wochen weiter eskaliert. Vor einer Woche hatten Tausende Demonstranten eine Universität besetzt und sich tagelang Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Die chinesischen Staatsmedien hatten zuletzt immer wieder behauptet, die "stille Mehrheit" stünde auf Seiten Pekings, traue sich aber nicht in Angesicht der Lage, ihre Meinung zu äußern. Das gute Ergebnis fürs prodemokratische Lager deutet hingegen nun darauf hin, dass viele Hongkonger trotz der Gewalt die Protestbewegung weiter unterstützen. Gerade in einigen der Stadtbezirke, die besonders unter den Ausschreitungen zu leiden hatten, legten die Demokraten zu. Viele Kandidaten trugen auf ihren Wahlplakaten Gasmasken, schwarze T-Shirts und zeigten ihre ausgestreckte Hand für die fünf Forderungen der Protestbewegung.

Unklar bleibt trotzdem, wie es weitergeht. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Regierung in Hongkong auf das Wahlergebnis mit Zugeständnissen reagiert. Darunter die Forderung, das allgemeine Wahlrecht für alle Bürger einzuführen. Hongkong sei ein Teil Chinas, "egal was passiert", erklärte Außenminister Wang Yi am Montag. Chinas Staatsmedien bemühten sich am Montag noch nach einer verständlichen Erklärung. Im Gegensatz zu anderen politisch sensiblen Themen haben die Staatsmedien seit Monaten intensiv über die Proteste berichtet. China stellt die Demonstranten als eine kleine Gruppe radikaler Jugendlicher dar, die ohne jeglichen Rückhalt in der Bevölkerung Hongkong terrorisierten. Das Wahlergebnis will damit nicht so recht zusammenpassen. Einige Medien sprachen deshalb davon, dass das Ergebnis der finale Beweis für die Einmischung ausländischer Kräfte in Hongkong sei.