Von Gregor Scheu

Eine Million Hongkong-Dollar – umgerechnet rund 115 000 Euro – so viel ist der Polizei in Hongkong, und damit auch der chinesischen Regierung, die Ergreifung von Anna Kwok wert. Die junge Menschenrechtsaktivistin lebt in den USA im Exil, außerhalb der direkten Reichweite der chinesischen Behörden. Doch vor wenigen Tagen verhafteten diese Kwoks Vater und Bruder in Hongkong. Wer ist diese Frau, deren Engagement für Demokratie Peking zu solch drastischen Mitteln treibt?