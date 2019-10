Die Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, hat Aktivisten mit einem Einschreiten des chinesischen Militärs gedroht. Sollte sich der Aufstand für demokratische Reformen in der Stadt weiter verschärfen, könne keine Option ausgeschlossen werden, sagte sie am Dienstag. Zuletzt hat die Hongkonger Regierung das Tragen von Masken und Gesichtsschminke bei Kundgebungen untersagt. Entzündet hatten sich die Demonstrationen an einem geplanten Auslieferungsgesetz, nach dem Verdächtige an Festlandchina ausgeliefert werden sollten.