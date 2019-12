Als Reaktion auf ein US-Gesetz zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong will China keine Besuche von Schiffen und Flugzeugen des US-Militärs in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mehr gestatten. Das Genehmigungsverfahren sei ausgesetzt worden, teilte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking mit. Zudem sollen einige regierungsunabhängige Organisationen (NGO) aus den USA sanktioniert werden, darunter die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Was für eine Strafe den Organisationen droht, ist nicht klar, da sie in China ohnehin nicht zugelassen sind. China werde "entsprechend der Entwicklung der Lage" weitere Maßnahmen ergreifen, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet.