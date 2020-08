Der Medienunternehmer Jimmy Lai aus Hongkong hat nach seiner Freilassung die Mitarbeiter seiner Zeitung Apple Daily aufgerufen, weiter für Demokratie in Hongkong einzutreten. "Lasst uns weiterkämpfen. Wir haben die Unterstützung der Menschen in Hongkong. Wir dürfen sie nicht enttäuschen", sagte er nach seiner Ankunft in der Redaktion, meldete das Netzwerk "Channel News Asia" am Mittwoch. Die Mitarbeiter empfingen Lai mit Applaus und Blumen. Lai war nach 40 Stunden in Polizeigewahrsam am Dienstagabend auf Kaution freigekommen. Die chinesische Verwaltung hatte seine Verhaftung mit "ausländischer Verschwörung" und mit einem Verstoß gegen das umstrittene Nationale Sicherheitsgesetz begründet. Auch die ebenfalls am Montag verhaftete Friedensaktivistin Agnes Chow kam nach Zahlung einer Kaution frei. "Apple Daily" verkaufte nach Lais Verhaftung mehr als 500 000 Exemplare, sechsmal mehr als sonst.