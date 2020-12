Der Medienunternehmer Jimmy Lai muss bis April in Untersuchungshaft bleiben, hier wird er in das Gefängnis "Lai Chi Kok Reception Centre" gebracht.

Der regierungskritische Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai muss in Untersuchungshaft. Ein Gericht verweigerte dem Anhänger der Demokratiebewegung am Donnerstag eine Freilassung auf Kaution, nachdem er am Mittwoch wegen Betrugsvorwürfen festgenommen worden war. Die Vorwürfe stehen in Zusammenhang mit der Anmietung von Büroräumen in einem Gebäude, das einer staatlichen Firma gehört.

Die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone haben ihr Vorgehen gegen Oppositionelle verschärft. Erst am Mittwoch wurde der prominente Demokratieaktivist Joshua Wong zu 13,5 Monaten Haft verurteilt, zwei seiner Mitstreiter zu zehn beziehungsweise sieben Monaten. Sie hatten sich für schuldig erklärt, an einer nicht genehmigten Versammlung teilgenommen zu haben.

Der 71-jährige Lai, ein Kritiker der Zentralregierung in Peking, war bereits im August 40 Stunden in Gewahrsam genommen worden. Sein Verfahren wurde nun Medienberichten zufolge bis April vertagt, bis dahin soll Lai in Untersuchungshaft bleiben. Dem Unternehmer und zwei Managern seiner Firma Next Digital wird vorgeworfen, sie hätten die Nutzung von Büroräumen gegenüber ihrem Vermieter falsch angegeben und sie zum Teil untervermietet - zum Nutzen der regierungskritischen Tageszeitung Apple Daily, deren Eigentümer Lai ist.

Die Betrugsvorwürfe gegen Lai fallen nicht unter das im Juni in Kraft getretene sogenannte Sicherheitsgesetz Hongkongs. Dieses ist der radikalste Einschnitt in die Autonomie der Finanzmetropole, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt wurde. Das Gesetz sieht lebenslange Haft als Höchststrafe für zahlreiche Vergehen vor, die Chinas Behörden als Subversion, Abspaltung und Terrorismus werten.