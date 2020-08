Nach mehr als 40 Stunden Polizeigewahrsam ist der Medienunternehmer Jimmy Lai in Hongkong gegen Kaution wieder freigelassen worden. Beim Verlassen eines Polizeireviers in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) wurde der Verleger von mehreren Dutzend Anhängern der Demokratiebewegung bejubelt. Der Zeitung South China Morning Post zufolge musste Lai umgerechnet 32 000 Euro Kaution sowie eine zusätzliche Sicherheitszahlung hinterlegen. Auch mehrere andere Aktivisten kamen gegen Kaution frei. Lai, dem unter anderem die pro-demokratische Zeitung Apple Daily gehört, war zusammen mit Mitstreitern am Montag bei einem großen Polizeieinsatz festgenommen worden. Dem 71-Jährigen wurden geheime Absprachen mit Kräften im Ausland, Betrug und andere Verstöße zur Last gelegt. Kurz nach Mitternacht kam er wieder auf freien Fuß. Im vergangenen Jahr hatte Lai zur Teilnahme an Protestmärschen gegen Peking aufgerufen, wozu Hunderttausende auf den Straßen waren.