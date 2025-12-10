Zwei Wochen nach dem Hochhausbrand im Hongkonger Stadtteil Tai Po, bei dem 160 Menschen ums Leben kamen, ist um die Katastrophe ein politischer Deutungskampf ausgebrochen. Regierungsvertreter und Staatsmedien loben den schnellen Einsatz der Rettungskräfte; Kritiker fürchten, dass Sicherheitsmängel und Verantwortlichkeiten nicht gründlich untersucht werden – Hinweise auf Verstöße gegen den Brandschutz in der Wohnanlage hatte es schließlich schon vor mehr als einem Jahr gegeben.
Großbrand in HongkongEine Katastrophe als Loyalitätstest
Lesezeit: 4 Min.
Alles im Griff, so lautet die Botschaft der chinesischen Führung nach dem Hochhausbrand in Hongkong. Öffentliche Fragen zu Sicherheitsmängeln und Verantwortlichkeiten sind unerwünscht.
Von Lea Sahay, Peking
Wadephul in China:Alles mal ansprechen
Taiwan und Ukraine, Seltene Erden und Halbleiter: In Peking mahnt Außenminister Wadephul Deutschlands sicherheits- und wirtschaftspolitische Anliegen an.
Lesen Sie mehr zum Thema