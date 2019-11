Studenten rüsten sich für weitere Proteste - in einer weitgehend lahmgelegten Stadt. Tausende haben sich verbarrikadiert. Sie legen Vorräte von Lebensmitteln, Brandsätzen und selbst gebauten Waffen an.

Hongkong war auch am Donnerstag eine in weiten Bereichen lahmgelegte Stadt: Die Schulen blieben aus Sicherheitsgründen geschlossen, U-Bahnen und Autobahnen wurden teilweise von Demonstranten blockiert. Firmen wiesen ihre Angestellten an, von zu Hause zu arbeiten, einige Hochschulen hielten Kurse nur online ab. Erneut gerieten Demonstranten und Polizisten aneinander geraten, 70 Menschen wurden der BBC zufolge dabei verletzt.

Es war der vierte Tag in Folge, an dem die regierungskritischen Proteste das öffentliche und wirtschaftliche Leben in der chinesischen Sonderverwaltungszone prägten. Wegen eines entsprechenden Tweets der staatlichen chinesischen Zeitung Global Times kursierten Gerüchte, Hongkongs Regierung plane am Wochenende eine Ausgangssperre. Das dementierte die Stadtregierung jedoch.

Nachdem sich in den vergangenen Monaten die Proteste auf Wochenenden beschränkt hatten, versuchen die Demonstranten mit Aktionen während der Woche, den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Universitäten, vor allem die "Chinese University of Hong Kong", sind Zentrum des Protests. Tausende Studenten haben sich inzwischen verbarrikadiert, sie legten Vorräte von Lebensmitteln, Brandsätzen, Steinen und selbst gebauten Waffen an. Die Polizei teilte mit, die Chinesische Universität sei zu "einer Waffenfabrik und einem Arsenal" geworden, in dem Zwillen, Pfeile und Bögen gelagert würden. Am Morgen seien an der Polytechnischen Universität Pfeile auf Polizisten geschossen worden. Die Polizei ging mit Tränengas gegen Studenten vor. Aktivisten blockierten nicht nur den Verkehr wie am Eingang zum Cross Harbour Tunnel, der die Insel Hongkong mit dem Gebiet Kowloon verbindet, sie steckten auch Autos und Gebäude in Brand, errichteten Straßenbarrikaden und bewarfen Polizeiwachen mit Brandsätzen. Die Polizei hatte erst kürzlich einen Demonstranten durch einen Schuss mit scharfer Munition verletzt.

Die Proteste richten sich gegen die Regierung: Die Hongkonger kritisieren den wachsenden Einfluss Chinas auf die frühere britische Kronkolonie. Die Demonstranten fordern freie Wahlen, eine unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt sowie Straffreiheit für die weit mehr als 4000 Festgenommenen. Außerdem verlangen sie, dass die Regierungschefin Carrie Lam zurücktreten solle.