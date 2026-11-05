Der inhaftierte Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong ist in einem weiteren Gerichtsverfahren zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das geht aus der veröffentlichten Strafmaßbegründung des Hohen Gerichts der chinesischen Sonderverwaltungsregion im Verfahren gegen den 30-Jährigen hervor. Wong hatte sich im September schuldig bekannt, sich mit ausländischen Kräften verschworen und damit die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Es war das zweite Verfahren gegen Wong unter Hongkongs nationalem Sicherheitsgesetz, das Peking 2020 nach einer Protestwelle verabschiedet hatte. Kritikern zufolge wird es von den Behörden für politische Repressionen instrumentalisiert. Wong sitzt im Zusammenhang mit verschiedenen Verfahren bereits seit November 2020 hinter Gittern. Im November 2024 wurde er im Prozess gegen die „Hongkong 47“ zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. In dem Verfahren ging es um eine inoffizielle Vorwahl des demokratischen Lagers für das Hongkonger Parlament im Jahr 2020. Wong hatte sich auch damals schuldig bekannt. Die Zeitung South China Morning Post rechnete vor, dass Wong nun voraussichtlich erst Ende 2036 auf freien Fuß kommen wird.