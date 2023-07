Gericht erlaubt Protestlied "Glory of Hong Kong"

Die der Linie Pekings folgende Regierung Hongkongs ist mit dem Versuche gescheitert, ein vor allem bei der Demokratiebewegung verbreitetes Protestlied aus ihrem Internet zu löschen. Der Oberste Gerichtshof Hongkongs lehnte am Freitag den Antrag der Regierung ab, per einstweiliger Verfügung jedem "mit kriminellen Absichten" zu verbieten, das Lied "Glory to Hong Kong" aufzuführen, zu übertragen, einschließlich der Texte und Melodien. Die Entscheidung bedeutet eine überraschende Niederlage der Regierung, die diverse Verfahren gegen Verleger und Journalisten gewonnen hat, denen ebenfalls vorgeworfen wurde, Chinas nationale Sicherheit zu gefährden. Die Regierung hat 28 Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Man werde "das Urteil prüfen und weiterverfolgen", sagte der Regierungschef der früheren britischen Kronkolonie, John Lee.