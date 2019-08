13. August 2019, 07:22 Uhr Hongkongs Regierungschefin Lam wirft Demonstranten wirtschaftliche Schädigung Hongkongs vor

Hongkongs Regierungschefin Lam sagt, die viel kritisierte Polizei in der Metropole wende "das niedrigste Niveau der Gewalt" an.

Sie verweist auf den wirtschaftlichen Schaden durch die anhaltenden Proteste.

Der Flugbetrieb am Hongkonger Airport läuft wieder an.

Tausende Menschen hatten ihn aus Protest gegen das brutale Vorgehen der Polizei gegen die Demokratiebewegung am Montag lahmgelegt.

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das harsche Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten am besetzten Flughafen verteidigt. Die Beamten müssten sekundenschnell unter schwierigen Bedingungen Entscheidungen treffen und dabei "das niedrigeste Niveau an Gewalt" anwenden, sagte Lam.

Sie kritisierte die anhaltenden Proteste in der Stadt erneut scharf. Es hätte zahlreiche "illegale Aktivitäten im Namen der Freiheit" gegeben, sagte sie. Der Dialog beginne erst, wenn die Gewalt aufhöre. Es werde vermutlich lange dauern, bis sich das Finanzzentrum Asiens von den gegen die Regierung gerichteten Protesten erholt haben werde.

Der Flugbetrieb am Hongkonger Airport ist am Dienstag wieder angelaufen, wie die Flughafenverwaltung mitteilte. Allerdings sei noch nicht abzusehen, wann wieder mit einer störungsfreien Rückkehr zum normalen Flugplan zu rechnen ist. Auf der Webseite des Flughafens waren am Morgen noch immer zahlreiche Verbindungen mit dem Hinweis "gestrichen" versehen.

Aus Wut über die zunehmend ausufernde Polizeigewalt hatte Hongkongs Protestbewegung den Betrieb auf dem Flughafen der Millionenstadt am Montag zum Erliegen gebracht. Tausende Demonstranten belagerten die Abflugs- und Ankunftshalle. Der Airport, einer der geschäftigsten weltweit und ein zentrales Drehkreuz für Langstreckenflüge über China und Südostasien, strich deshalb zeitweilig sämtliche Flüge. Insgesamt fielen etwa 200 Flüge aus.

Die Demonstranten fordern eine unabhängige Untersuchung dessen, was sie als Machtmissbrauch und Fahrlässigkeit der Polizei bezeichnen. Bei den seit etwa zwei Monaten andauernden Protesten kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Demonstranten werfen Steine oder Eier, die Polizei setzt Tränengas ein, zuletzt sogar in U-Bahn-Höfen.

Am Montag hatte der chinesische Vertreter in Hongkong gesagt, bei den Demonstrationen hätten sich "Keime von Terrorismus" gezeigt. Das schürt Sorgen, dass die Sicherheitskräfte demnächst härter durchgreifen könnten. Die Demonstranten werfen Lam eine zu große Nähe zur Führung in Peking vor. Der früheren britischen Kronkolonie Hongkong wurden nach der Übergabe an China 1997 besondere Rechte wie das der freien Meinungsäußerung eingeräumt.