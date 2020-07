In Hongkong hat die Polizei einen pro-demokratischen Politiker festgenommen, der sich bei der Parlamentswahl im September um einen Sitz bewerben will. Dem 47-jährigen Tam Tak Chi wurde am Freitag Anstiftung zur Teilnahme an einer verbotenen Versammlung vorgeworfen. Tam ist der Vize-Präsident der Partei "People Power". Er hat sich in einer von der Opposition organisierten inoffiziellen Vorwahl durchgesetzt, bei der die aussichtsreichsten Kandidaten für die Parlamentswahl in der chinesischen Sonderverwaltungszone gekürt wurden.