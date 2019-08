9. August 2019, 18:51 Uhr Hongkong Demonstration am Flughafen

In Hongkong haben sich am Freitag Hunderte Demonstranten in der Ankunftshalle des Flughafens versammelt. Den Reisenden überreichten sie Flugblätter mit ihrer Kritik an der Regierung. Sie hielten Transparente hoch und versuchten in einem Dutzend Sprachen, die Reisenden auf den seit Wochen anhaltenden Konflikt aufmerksam zu machen. "Liebe Reisende, Sie sind in einer zerbrochenen, zerrissenen Stadt gelandet, nicht in der, die Sie bisher kennen. Doch für dieses Hongkong kämpfen wir." Für das Wochenende sind zahlreiche Kundgebungen der Demokratiebewegung in der Stadt geplant. Ihr Protest richtet sich gegen den Einfluss Pekings.