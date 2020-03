Der Hongkonger Verleger Jimmy Lai muss sich wegen der Teilnahme an einer illegalen Versammlung vor Gericht verantworten. Lai und zwei oppositionelle Politiker wurden am Freitag wegen der Teilnahme an einem prodemokratischen Protestmarsch angeklagt. Bei der Demonstration im August 2019 im Rahmen der prodemokratischen Protestbewegung in Hongkong war an den fünften Jahrestag einer Entscheidung Chinas erinnert worden; Peking hatte sich damals gegen vollständig demokratische Wahlen in Hongkong ausgesprochen.