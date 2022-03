Zwei Monate nach dem Ende seiner Amtszeit als Präsident von Honduras hat der Oberste Gerichtshof die Auslieferung von Juan Orlando Hernández an die USA bestätigt. Hernández wird Verschwörung zum Drogenschmuggel und Waffengebrauch vorgeworfen. Das höchste Gericht des mittelamerikanischen Landes hatte am 16. März einem Antrag eines Bundesgerichts in New York auf Auslieferung stattgegeben und wies eine Berufung nun ab. Hernández war am 15. Februar festgenommen worden. In einem Brief, den honduranische Medien am Montag verbreiteten, stellte sich Hernández als Opfer einer Verschwörung dar. Sein Bruder Juan Antonio Hernández war vergangenen März in New York wegen Schmuggels von Kokain in die USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In dem Verfahren wurde auch der damalige Präsident belastet.