Der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow scheint Wladimir Putin in der Ächtung von Schwulen und Lesben grausam überbieten zu wollen. Viele von ihnen versuchen deshalb, im Ausland darauf aufmerksam zu machen - wie hier in Berlin.

Von Lena Kampf und Sonja Zekri

Manchmal schaut er sich um, ob ihm jemand folgt, sogar hier, in einem Park mitten in Berlin. Zehn, fünfzehn Drohungen bekommt er im Internet am Tag, eine drastischer als die andere. "Ich schwöre, wir holen dich." - "Ich reiße dir den Arsch auf." - "Du wirst in deinem Blut ertrinken." Dazu die Bilder. Widerliche Fotomontagen, die ihn mit Lippenstift darstellen oder in bizarren Stellungen mit Männern. Einmal ist seine Mutter darauf zu sehen, unerträglich selbst für jemanden, der aus einer weniger konservativen Kultur käme als der tschetschenischen. Eine scheinbar harmlose Aufnahme zeigt ihn allein, beim Spaziergang irgendwo. Sie wissen immer, wo er ist.